Poncho de Nigris pide 300 mil pesos por semana para que su mamá entré a LCDLFMX

Leticia Guajardo podría sumarse a los participantes de la nueva temporada en el polémico reality show si es que se aceptan las condiciones de su hijo

Poncho de Nigris reveló que su mamá, Leticia Guajardo, fue considerada para participar en la próxima temporada de «La Casa de los Famosos» de Telemundo. Sin embargo, el influencer regiomontano habría externado las condiciones para que eso suceda, pues considera insuficiente la cifra que lo frecen como pago semanal y, por tanto, pidió un aumento a 300 mil pesos mexicanos semanales.

Leticia Guajardo se ha caracterizado por no temer en decir lo que piensa pese a las críticas en redes sociales, donde ha dado de qué hablar por las explosivas declaraciones sobre su familia y contra las celebridades que hablan mal de ellos. Además, protagonizó un fuerte escándalo debido al pleito que sostuvo con su hijo Poncho de Nigris y por el que se mantuvieron distanciados durante varios meses.

¿Mamá de Poncho de Nigris participará en la nueva temporada de LCDLF?

El también empresario regiomontano reveló que su mamá podría participar en la próxima temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo; sin embargo, primero la producción tendría que aceptar las condiciones que tiene ya que solicitó que se aumente el pago a 300 mil pesos mexicanos semanales, pues la oferta inicial fue de 100 mil que De Nigris consideró insuficiente ante el impacto que supuestamente tiene su familia.

🗯️🚨 CONFIRMADO: TELEVISA buscó a la señora LETY GUAJARDO para integrarse a la cuarta temporada de #LaCasaDeLosFamosos ‼️ A PONCHO DE NIGRIS le ofrecieron $100,000 semanales por la participación de su madre … y dijo NO ❌💸 Quiere al menos el TRIPLE de esa cantidad 🔥 La… pic.twitter.com/DlYbuUQNTL — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 12, 2026

“Me acaban de hablar ahorita que la quieren para ‘La Casa de los Famosos’ a mi mamá, entonces puede ser una posible integrante. Pero le quieren dar 100 mil pesos por semana y le dije que no, sinceramente vale mucho más mi mamá por el vibe que trae de su hijo y de su nieto, el ganador y el tercer lugar de ‘La Casa’ (…) Por 100 pesos no la van a ir a maltratar a mi mamá, nada más para que estén enterados, mínimo 300 y ni le muevan que me subo a 400 por semana”, dijo el influencer en un encuentro con los medios retomado por ‘La Tía Sandra’ en X.

¿Quiénes son los participantes confirmados para La Casa de los Famosos?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo se estrenará el próximo martes 17 de febrero y hasta el momento sólo se han confirmado siete participantes. Poncho de Nigris fue parte de la primera temporada en la versión del reality show en México, al igual que su sobrino Aldo de Nigris que fue el ganador de la tercera entrega.

Participantes confirmados:

Kenny Rodríguez

Caeli

Yina Calderón

Laura Zapata

Jailyne Ojeda

Kunno

Lupita Jones

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO