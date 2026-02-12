VIDEO: Florinda Meza estrena su documental ‘Atrévete a vivir’ y desmiente la serie de Chespirito

La viuda del actor y escritor Roberto Gómez Bolaños comparte su historia de vida mediante el proyecto que dirigió Javier Domínguez (a) Javier Domz

La cuenta regresiva concluyó y hoy jueves 12 de febrero se estrenó el documental “Atrévete a soñar” que cuenta con un capítulo acerca de la vida de la actriz Florinda Meza, quien es la viuda del actor, comediante y escritor Roberto Gómez Bolaños, quien es recordado como “Chespirito”.

Mediante el documental la actriz y productora mexicana, de 77 años de edad, cuenta su historia de vida tras las críticas que recibió por el estreno de la bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” (2025) que estuvo a cargo de Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, hijos de su esposo.

Estas son las plataformas donde se puede ver “Atrévete a soñar”

De acuerdo con la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez -quien en redes sociales es mejor conocida como Chamonic3-, el documental de Florinda Meza está disponible en varias plataformas de streaming y aplicaciones, como Amazon Fire, Roku, Samsung Tv y True TV Plus.

Gracias al tráiler de “Atrévete a soñar” se anticipó un poco de la historia de Florinda Meza, quien fue coproductora del proyecto que cuenta con entrevistas con personalidades como Luz Kelly, Janet Arceo y Juan Antonio Edwards.

Florinda Meza cuenta su verdad en su documental “Atrévete a soñar”

En 2020 Florinda Meza fue invitada para ser parte de “Atrévete a soñar”, que dirigió Javier Domínguez (a) Javier Domz, es decir, antes del lanzamiento de la serie acerca de la vida de “Chespirito”. Aunque el documental no es precisamente una respuesta al proyecto de los hijos de su esposo, sí contará su verdad, dejando de lado la imagen con la que fue presentada en la bioserie.

Florinda Meza y la polémica con “Chespirito: sin querer queriendo”

Hay que recordar que “Chespirito: sin querer queriendo” causó polémica por no sólo se contó la historia de Roberto Gómez Bolaños, sino de su familia y sus compañeros de trabajo en proyectos clave en su carrera, como “El Chavo del 8”. Esta serie lo hizo coincidir con Florinda Meza cuado estaba casado con su primera esposa, Graciela Fernández; por ende, se reveló como empezó el romance extramarital, lo que le valió críticas a la viuda de “Chespirito” que fue tachada de ser la amante del creativo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO