VIDEO: Toro sorprende a policías en operativo de búsqueda en Jalisco

Una acción fuera de lo común vivieron unos policías en Jalisco, luego de que un toro de lidia se les apareciera en pleno operativo de búsqueda de una mujer en el municipio de Ojuelos.

De acuerdo a la información, tanto policías como rescatistas se encontraban en búsqueda de una mujer adulta mayor de nombre Teresa Mejía Flores reportada como desaparecida desde el domingo pasado.

Tras horas de trabajos en dicha zona, un toro de lidia irrumpió en la escena poniendo en riesgo a los elementos participantes, quienes cumplían una orden de búsqueda en las inmediaciones del conocido Cerro del Toro, donde fue vista por última vez Tere.

A partir del reporte, corporaciones de seguridad, cuerpos de emergencia y voluntarios iniciaron labores de búsqueda en la zona serrana, sin embargo, uno de los elementos policiacos sufrió un fuerte susto al ser sorprendido por un toro de lidia, que lo obligó a extremar medidas de seguridad y reforzar la vigilancia en áreas cercanas, ante el riesgo que representa la presencia de ganado bravo en el lugar.

Teresa fue localizada

Horas más tarde, y gracias a la coordinación interinstitucional, Teresa Flores fue localizada con vida en el Cerro del Toro. Elementos de la Policía Municipal, apoyados con cuatrimotos, lograron dar con su paradero tras recorridos estratégicos en la zona.

Personal de Protección Civil y Bomberos realizó la valoración médica correspondiente, determinando que la mujer presentaba deshidratación y signos de hipotermia, sin lesiones de gravedad, por lo que fue canalizada para recibir atención médica oportuna.

