Avión aterriza de emergencia tras atropellar a una manada de ciervos en el aeropuerto de Palm Beach

La aeronave tuvo que ser desviada al aeropuerto más cercano para descartar cualquier afectación que pusiera en peligro la vida de los pasajeros

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Un avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia luego de que al intentar el despegue impactara a varios ciervos que invadieron la pista. La aeronave fue desviada al aeropuerto más cercano, donde minutos después pudo volver a tierra de manera exitosa. Se reportaron daños materiales, pero no hubo víctimas.

Los hechos ocurrieron en Florida, Estados Unidos, cuando un Cessna Citation de propiedad privada y con siete pasajeros a bordo intentó despegar del Aeropuerto de Aviación General del Condado de North Palm Beach alrededor de las 19:55 (hora local) el pasado martes 10 de febrero, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con los reportes oficiales, una manada de ciervos, comunes en la zona, irrumpió en el pequeño aeropuerto, por lo cual varios de ellos fueron atropellados por el avión. Las autoridades no revelaron el número exacto de animales heridos ni cuál es su estado actual. La aeronave fue desviada hacia el Aeropuerto Internacional de Palm Beach para aterrizar de emergencia.

Un evento improbable, pero no imposible

Los pilotos recomiendan atropellas a los animales antes de intentar frenar el avión. // Freepik

Según los registros de incidentes aéreos de la FAA, desde 1990 se han registrado 656 especies de aves, 57 especies de mamíferos terrestres, 52 especies de murciélagos y 45 especies de reptiles golpeados por aeronaves; aunque estos impactos han sido menos frecuentes con el paso de los años, algunos han provocado daños irreparables.

Los mamíferos, principalmente los venados cola blanca y los coyotes, ocupan los primeros lugares en impactos, con aproximadamente un 40 por ciento del total de los incidentes. Hasta 2024, 88 aeronaves fueron destruidas o sufrieron daños irreparables relacionados con la fauna silvestre, reportó la FAA.

Michael Leighton, un piloto local, explicó en entrevista para el medio local WPBF que durante sus 16 mil horas de vuelo, equivalentes a dos años completos, nunca ha golpeado a ningún animal; señaló que los aeropuertos hacen un buen trabajo en mantener a los animales lejos, pero cuando no pueden evitarlo es mejor atropellar a la fauna por seguridad de las personas.

«No quieres hacer nada que pueda provocar un accidente. A veces es mejor golpear al animal que intentar despegar el avión antes de tiempo, por ejemplo, para evadirlo y que se cree un peligro de vuelo para ti porque el avión no estaba listo para volar», señaló el piloto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO