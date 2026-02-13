Choque entre autobús y tractocamión deja 5 personas sin vida y 25 lesionados en Sonora

El impacto ocurrió en el kilómetro 118, en el tramo que va de Sonoyta a Caborca

SONORA, MÉXICO.- La mañana de este viernes 13 de febrero un autobús de pasajeros se impactó contra un tractocamión en Sonora, dejando como saldo cinco personas sin vida y 25 lesionados. Según el reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil el accidente se registró en el kilómetro 118 de la Carretera Federal Número dos, en el tramo que va de Sonoyta a Caborca.

Los hechos se reportaron alrededor de las 6:30 de la mañana (hora local), cuando un autobús, presuntamente de la empresa Tufesa, se impactó de frente con un tractocamión de carga, generando importantes daños. Al lugar llegaron unidades de emergencia y elementos de la Cruz Roja, Bomberos, la Policía Municipal de Caborca y Protección Civil Estatal, quienes acordonaron el área y atendieron a las personas involucradas.

Así quedó el autobús tras el impacto en carretera

FOTO: Especial

El saldo preliminar son cuatro personas que perdieron la vida, aún no identificadas, y 25 personas más que resultaron lesionadas, las cuales fueron trasladadas de emergencia y oportunamente a hospitales regionales para su atención médica.

FOTO: Especial

Gobernador Alfonso Durazo se pronuncia tras el accidente

Ante esto, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, publicó en sus redes sociales que expresaba sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas que lamentablemente perdieron la vida en este accidente.

Protección Civil confirma 5 decesos tras accidente carretero FOTO: Protección Civl

Aclaró que desde el primer momento, autoridades de los tres órdenes de gobierno se encuentran en el lugar de los hechos, brindando atención médica oportuna y acompañamiento a las personas lesionadas y sus familiares. Finalmente será autoridades investigadoras quienes aseguren en área y determinen las causas finales del accidente vial y se encarguen de fincar responsabilidades.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO