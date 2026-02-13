Juez niega amparo a ex gobernador Cabeza de Vaca

Carlos Alberto Escobedo Yáñez, Juez Séptimo de Distrito de Tamaulipas, con sede en Reynosa, determinó que el mandamiento de captura tiene indicios razonables que justifican la captura del ex mandatario tamaulipeco.

Por. Perla Reséndez

CIUDAD DE MÉXICO.- Un Juez federal de Tamaulipas, negó al ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca el amparo contra la orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; también se negó el amparo a cuatro de sus familiares.

«El estándar de motivación en esta fase es deliberadamente reducido: basta un juicio de racionalidad mínima, apoyado en los datos expuestos por el Ministerio Público, sin requerir verificación plena, corroboración integral ni demostración concluyente», dice el juzgador en la resolución.

“Por ello, aun cuando la autoridad responsable haya expuesto fundamentos concisos, éstos cumplen adecuadamente con el parámetro constitucional, pues permiten comprender la lógica de la decisión y evidencian la existencia de indicios razonables que justifican el mandamiento de captura».

El juzgador también resolvió negar la protección de la justicia federal a su esposa Mariana Gómez Leal, su hermano José Manuel García Cabeza de Vaca y su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger.

El Juez también negó el ampato a Evelyn Aimee Rodríguez Garza, esposa de Ismael García Cabeza de Vaca, actual diputado local de representación proporcional por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Tamaulipas.

Aunque el mismo Ismael García Cabeza de Vaca, está incluido en este amparo resuelto, en su caso, al no existir una orden de aprehensión en su contra, el mismo fue cancelado.

Tanto Francisco García Cabeza de Vaca como su esposa, hermano, su madre y su cuñada, pueden presentar un recurso de revisión sobre la resolución, mismo que deberá resolver un tribunal colegiado de circuito en el estado.

El 14 de febrero de 2024, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, obsequió una aprehensión contra los cinco señalados, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

A Francisco Javier y su hermano José Manuel, además se les incluyó el delito de defraudación fiscal equiparable.

La imputación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) incluyen señalamientos de que tanto él como un grupo familiar se adjudicaron propiedades y negocios, con los que amasaría una fortuna.

En una primera denuncia de la FGR, y por la que se giró una orden de aprehensión el 4 de octubre de 2021, se le acusó de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En las denuncias se señala datos como la adjudicación de contratos de construcción por casi 139 millones de pesos a empresas en las que también sería accionista, además de la venta de un departamento en Santa Fe por 42 millones 936 mil 272 pesos en 2019 y que fue motivo de un intento por desaforarlo mientras era gobernador de Tamaulipas y que libró con el apoyo del Congreso local con mayoría panista.