Entre el amor y la conveniencia…

VIDA DIARIA / ROSA ELENA GONZÁLEZ

Hoy es 14 de febrero, día del Amor y la Amistad, día de San Valentín, una fecha en la que se debe reflejar un sentimiento puro y sincero, pero que se convierte en un festín de la mercadotecnia, lo ideal sería que también este día se les diera el justo valor a las cosas del corazón.

Sentir y demostrar amor da vida a la vida, salva del caos, hace sociedades más afables, lamentablemente muchas veces el amor se vende al mejor postor y la amistad sucumbe ante la conveniencia.

Cuando hay un verdadero amor o una sólida amistad se celebra siempre, no requiere fechas en el calendario para demostrarse, es el más grande regalo que no debe sujetarse a días para valorarse.

Claro que es bonito hacer una fecha especial, ver a la gente contenta con regalos, arreglos florales, celebrando, bueno, hasta de alguna manera es aceptable que las florerías, restaurantes, tiendas y moteles hagan su agosto en pleno febrero, lo que no es tan válido es olvidar el verdadero significado de la amistad, que el amor tiene más valor que un regalo y no es de solo un día.

Aunque a decir verdad este año el día de San Valentín será más austero, la crisis pego duro, se resintió la cuesta de enero que se prolongó hasta febrero, para los comerciantes y prestadores de servicios quizá la fecha no sea tan benévola pues a buena parte de los amantes, enamorados o amigos consagrados no les alcanzara el dinero para festejar.

Pero bueno, tampoco es para llorar, es para reflexionar, la pasión en cualquier tiempo o espacio se puede encender, mientras que el amor y la amistad siempre se deben valorar más que comercializar.

Cierto, son bonitos los detalles, pero más hermoso es contar con verdaderos amigos y tener grandes amores, es el sentimiento que se demuestra siempre, ese que es capaz de ayudar a superar cualquier crisis existencial.

Porque definitivamente la amistad es el tesoro más hermoso, valioso y difícil de encontrar, cuando se tiene se debe proteger, no permitir que pierda su valor, su belleza ni su esplendor, se debe cultivar con esmero, ponerle abono de paciencia y comprensión, regarla constantemente con palabras de aliento emanadas del corazón que permita que crezca, florezca y nunca fenezca.

El amor verdadero es aquel que perdura siempre, el que aun en el tiempo y la distancia mantiene viva la pasión, el respeto, la ilusión y la comprensión.

Cuando un amigo está en el momento que lo necesitas, que no te abandona en la desgracia, que si caes te ayuda a levantarte, que ríe tus alegrías y llora tus tristezas, es la demostración pura de una amistad verdadera que va más allá de fechas y regalos de ocasión.

Si se tiene amor y amistad verdadera no se requieren días específicos para demostrar cariño, cualquier fecha es propicia, cada encuentro es una gran celebración, un mínimo detalle se recibe con emoción, los verdaderos amigos y grandes amores se regalan momentos felices, solidaridad, comprensión, en cada acción ponen alma vida y corazón.

Reiteramos, para que se recuerde siempre. La amistad es como una cajita limpia y transparente, hecha con el cristal más fino y resistente donde se guardan los sentimientos más puros, se refleja el alma, soporta tempestades y esta ensamblada con verdad, sueños y pedacitos del corazón.

Las verdaderas amistades soportan cualquier vendaval y son capaces de enfrentar el mundo para conservar sus afectos y generalmente perduran toda la vida, un amigo es aquel que da aliento, que impulsa al éxito, el que siempre está cerca, que escucha y aconseja, el que perdona y que no se deja llevar por conveniencias o prejuicios, que aclara los malos entendidos y aunque le duela o sea incomprendido, prefiere lastimarte con la verdad para evitar que te destruyan con mentiras.

Más allá de la mercadotecnia y la conveniencia una amistad verdadera es algo que no se maltrata ni se destruye, no se vende, ni se compra, no es solo de trienios o sexenios, es la que trasciende, la que aun en la distancia te abraza y reconforta sin esperar fecha en el calendario para demostrar que está ahí siempre…FELIZ DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD…