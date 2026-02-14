Revisará ASF cuentas de los 43 municipios

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará de manera simultánea a los 43 municipios de Tamaulipas mediante el “método colmena”, como parte de su programa anual de la cuenta pública 2025.

Expreso-La Razón

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluye en su programa anual de fiscalización para la cuenta pública 2025 la revisión de las finanzas de los 43 municipios de Tamaulipas, mediante el denominado «método colmena», una estrategia que permitirá examinar de manera simultánea el ejercicio de recursos federales en todas las demarcaciones del estado.

El organismo fiscalizador del Congreso de la Unión publicó esta semana su plan de auditorías, que contempla revisiones integrales a los recursos del gasto federalizado en cada uno de los ayuntamientos tamaulipecos, desde Abasolo hasta Xicoténcatl, sin excepción.

Las 43 auditorías municipales, clasificadas como «de cumplimiento», examinarán la aplicación de recursos provenientes de fondos federales transferidos a los gobiernos locales. Entre los municipios que serán fiscalizados se encuentran las principales ciudades del estado: Tampico, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria, Altamira, Ciudad Madero y El Mante.

También serán auditados municipios de menor población como Río Bravo, Valle Hermoso, Miguel Alemán, Camargo, San Fernando, Soto la Marina, Tula, Villagrán, Xicoténcatl, Guerrero, Hidalgo, Padilla, Llera, Güémez, González, Aldama, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Gustavo Díaz Ordaz, Jaumave, Jiménez, Mainero, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, San Carlos, San Nicolás y Burgos.

El programa establece auditorías numeradas de la 1993 a la 2035, todas catalogadas como «Auditoría Integral a Recursos del Gasto Federalizado en Municipios y Alcaldías», lo que indica una revisión exhaustiva del manejo de las transferencias federales.

Además de las revisiones municipales, la ASF fiscalizará al gobierno del estado de Tamaulipas en 14 rubros distintos relacionados con la distribución y aplicación de recursos federales.

Entre las auditorías de cumplimiento al nivel estatal destacan: la distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

También se revisará el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, las participaciones federales a entidades federativas y el cumplimiento del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Otras auditorías estatales incluyen el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento; el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades; el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; y las transferencias de recursos de los subsidios para organismos descentralizados estatales.

Instituciones educativas bajo la lupa

El plan de la ASF contempla auditorías a seis instituciones educativas de nivel superior y medio superior del estado que reciben recursos del gasto federalizado.

En el nivel superior serán fiscalizadas la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Politécnica de Victoria, la Universidad Tecnológica de Matamoros y la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte.

En el nivel medio superior, las revisiones abarcarán al Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas y al Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo.

Estas auditorías verificarán el correcto ejercicio de los recursos federales transferidos a las instituciones educativas estatales.

Proyectos de infraestructura

En materia de infraestructura física, la ASF incluye cuatro proyectos en Tamaulipas que serán objeto de auditorías de cumplimiento a inversiones físicas.

El primer proyecto corresponde a obras de infraestructura de la Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, que opera uno de los puertos más importantes del Golfo de México.

El segundo es la construcción del gasoducto Libramiento Reynosa, a cargo del Centro Nacional de Control del Gas Natural, obra estratégica para el suministro energético en la zona fronteriza.

El tercer proyecto bajo revisión es la sustitución del Hospital General Tampico, a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), una obra de infraestructura hospitalaria de gran relevancia para la región sur del estado.

Finalmente, se auditará el proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, que atraviesa los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y que está bajo responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El método colmena

El método colmena es una estrategia de fiscalización que consiste en realizar auditorías integrales para examinar el uso de recursos federales de manera integral.

Este enfoque permite a la ASF detectar patrones en el ejercicio del gasto público, identificar irregularidades recurrentes y evaluar de forma comparativa el desempeño de los gobiernos municipales en el manejo de transferencias federales.

La aplicación de este método en Tamaulipas representa un ejercicio de fiscalización sin precedentes que abarca la totalidad de los municipios del estado durante el mismo periodo de revisión, correspondiente a la cuenta pública 2025.