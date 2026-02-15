Revelan fotos que desataron que el político Thales Machado matara a su familia

El secretario municipal de Gobierno de Itumbiara en Goiás, contrató a un investigador privado para seguir a su esposa quien fue captada en un restaurante

Thales Machado contrató a un investigador privado para que siguiera a su esposa Sarah Tinoco Araújo, quien avisó que iba a salir de viaje a Sao Paulo, tal como lo señaló el político en la carta que publicó en redes sociales luego de asesinar a sus dos hijos y quitarse la vida. Durante el viaje, el investigador captó imágenes que desencadenaron el crimen en Goiás.

En su misiva, el político pidió perdón y que tuvieran compasión por lo que hizo a su familia. “Perdón Dios, Jesucristo… que rueguen por mí y que si existe lo mínimo de compasión me perdonen… Hice esto con el corazón desgarrado y no sé qué más decir…”, escribió Machado en sus redes sociales que quedaron privadas luego de haber disparado a sus propios hijos.

En las imágenes que circulan en las redes sociales se observa a Sarah Tinoco mientras está con otro hombre sentados en una mesa. El investigador privado contratado por Thales Machado se sentó algunas mesas alejado de la pareja para que no se dieran cuenta que los iba a grabar.

La pareja fue grabada dentro de un restaurante

En la toma se ve a la pareja mientras se besa y esperan a que les lleven alimentos y bebidas. El video presuntamente le fue enviado al servidor público quien llevó a cabo el crimen en contra de sus dos hijos de 8 y 12 años de edad, situación que dejó devastada a la esposa quien afirmó que ellos eran inocentes.

“Cargaré con el peso de mis decisiones y sus consecuencias por el resto de mi vida. Nada de lo que diga ahora podrá cambiar lo sucedido”, señaló Sarah Tinoco Araújo que también enfatizó en que nada justifica una tragedia como la que sufrió su familia.

“Pero también debo decir que nada justifica la tragedia que destruyó a nuestra familia. Mis hijos eran inocentes, llenos de vida, sueños y amor. No merecían nada de esto”, acotó Tinoco Araújo en una carta dada a conocer por medios locales.

La esposa del político que mató a su familia es atacada

Trascendió que durante los funerales de sus hijos, Tinoco Araújo tuvo que retirarse del sitio ya que recibió insultos y amenazas dentro del panteón por parte de los parientes del secretario municipal de Gobierno de Itumbiara en Goiás, Brasil.

Tras la muerte de la familia de Sarah Tinoco Araújo y Thales Machado, el gobierno de Goiás encabezado por el gobernador Ronaldo Caiado detuvo sus actividades para guardar luto por lo sucedido, al respecto señaló en un comunicado:

«Las noticias de violencia dentro del hogar, especialmente cuando los niños son víctimas, afectan profundamente a la familia y sumen a toda la sociedad en un estado de duelo e indignación», acotó el gobernador Caiado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO