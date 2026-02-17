Acelera Sheinbaum vacunación y descarta desabasto

Van más de 16 millones de dosis aplicadas; la meta es llegar a 2.5 millones por semana

Ciudad de México, 17 de febrero de 2026.— Acelera la presidenta Claudia Sheinbaum la campaña nacional contra el sarampión y asegura que no hay desabasto; la meta, dijo, es aplicar 2.5 millones de vacunas por semana para elevar rápidamente la cobertura en todo el país.

Entre 2025 y lo que va de 2026 se han colocado más de 16 millones de dosis, y solo del 7 al 13 de febrero se aplicaron cerca de 1.7 millones, casi el doble que la semana previa; hay 27 millones de biológicos disponibles y se gestionan alrededor de 15 millones adicionales con la Organización Panamericana de la Salud para asegurar inventario suficiente este año y el siguiente.

El llamado se centra en niñas y niños de 6 meses a 12 años sin vacuna o con esquema incompleto; también en personas de 13 a 49 años que no estén protegidas, especialmente en estados con mayor incidencia como Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Durango, Ciudad de México, Nayarit, Tabasco, Sonora, Tlaxcala y Puebla.

En un año se han confirmado 9 mil 400 casos y 29 defunciones desde febrero de 2025, 21 en Chihuahua; aunque la incidencia es considerada baja frente al tamaño de la población, la apuesta es cortar la transmisión con vacunación intensiva y coordinación con las entidades. La vacuna es gratuita en más de 20 mil puntos del sector público y puede ubicarse en dondemevacuno.salud.gob.mx o al 079