Ciudad Madero define los siguientes pasos tras autorizar pago del laudo laboral

El laudo laboral a favor del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento (SUTSHA) corresponde a pagos por conceptos laborales pendientes heredados de administraciones anteriores.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Tras la autorización del pago del laudo laboral, el Ayuntamiento de Ciudad Madero continúa con los procedimientos necesarios para cumplir formalmente con la sentencia y liberar los recursos correspondientes.

Héctor Marín Rodríguez, secretario del Ayuntamiento, explicó :

“una vez que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa de proyecto de decreto, se podrá sentar el municipio ante el tribunal para formalizar el primer pago de manera legal y ordenada, asegurando que se cumpla con todos los requisitos legales”.

El funcionario compartió que se notificará al juez de distrito que el municipio se encuentra “en vías de cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del exhorto judicial, demostrando así el avance de la ejecutoria de la sentencia y la disposición de los recursos financieros correspondientes”.

Marín Rodríguez agregó que la sesión conciliatoria en el tribunal se prevé para el 6 de abril, aunque

“la fecha final dependerá directamente del calendario legislativo del Congreso del Estado, así como de la carga de trabajo que determinen sus sesiones y procesos internos de revisión antes de poder formalizar el pago”.

El recurso económico, dijo para finalizar , se liberará tras formalizar la sesión en tribunal, asegurando que “la ejecución del laudo iniciará de manera inmediata y eficiente una vez que se cumplan todos los requisitos legales establecidos por las autoridades correspondientes, garantizando la correcta aplicación del recurso aprobado”.

SE APROBÓ PAGAR 51 MDP

El laudo laboral a favor del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento (SUTSHA) corresponde a pagos por conceptos laborales pendientes heredados de administraciones anteriores.

El monto aprobado inicialmente por el Cabildo es de 3 millones de pesos, que representa la primera parte del cumplimiento de la sentencia.

La cifra total del laudo asciende a 15 millones de pesos, que busca cubrir salarios, prestaciones y derechos laborales reconocidos por el tribunal, y se ejecutará conforme a las formalidades legales establecidas.