Colonos se organizan en Nuevo Laredo para fortalecer el desarrollo del sector

Vecinos de Villas de San Miguel integran al Consejo Social de Participación para trabajar de la mano con el gobierno municipal por el progreso de este sector

Staff

Expreso – La Razón

NUEVO LAREDO, TAM.- En un ambiente de participación y compromiso comunitario, habitantes de la colonia Villas de San Miguel dieron un paso importante al integrarse formalmente al Consejo Social de Participación (CSP), reafirmando su voluntad de trabajar en conjunto por el bienestar de su entorno.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la toma de protesta de las y los ciudadanos que conforman este organismo, destacando que estos consejos representan la fuerza organizada de cada sector de la ciudad.

“Cuando la ciudadanía se organiza y participa, las colonias avanzan más rápido. Nuestro gobierno cree en la gente, en su capacidad de proponer, vigilar y construir soluciones. Hoy Villas de San Miguel demuestra que unidos podemos lograr grandes cambios”, expresó la presidenta municipal.

Por su parte, Jessica Duarte Corpus, integrante del Consejo Social de Participación de Villas de San Miguel, agradeció la apertura del Gobierno Municipal y aseguró que este espacio permitirá canalizar de manera directa las necesidades de las familias del sector.

“Nos sentimos escuchados y tomados en cuenta. Este consejo nos da la oportunidad de trabajar de la mano con nuestras autoridades para mejorar nuestra colonia y garantizar mejores condiciones para nuestras familias”, señaló.

Con la conformación de estos consejos, el Gobierno Municipal de Nuevo Laredo fortalece los lazos entre sociedad y autoridad, promoviendo la corresponsabilidad ciudadana y consolidando un modelo de participación activa que impulsa el desarrollo social en cada colonia de la ciudad.

Las y los vecinos, tomaron protesta como parte de este Consejo, y refrendaron su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno Municipal para consolidar obras y proyectos comunitarios en beneficio de este sector; además entregaron a la alcaldesa los resultados de una consulta ciudadana, donde recopilan los proyectos prioritarios para mejorar en entorno del sector.