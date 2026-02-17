Convocan en redes a reunión “therian” en la Plaza del 15 de Victoria

En redes sociales comenzó a circular una imagen que convoca a una presunta “reunión therian” en la Plaza del 15 de Cd. Victoria.

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A través de redes sociales comenzó a circular una imagen que convoca a una presunta “reunión therian” en la Plaza del 15 de Ciudad Victoria, programada para el próximo 27 de febrero a las 17:00 horas.

El cartel, que muestra como fondo la plaza principal de la capital tamaulipeca y figuras con apariencia de animales antropomórficos, invita abiertamente a quienes se identifican como “therians” a reunirse en el espacio público. La publicación se ha compartido en perfiles de Facebook y cuentas de TikTok, donde ha generado reacciones divididas.

El término “therian” se utiliza en comunidades digitales para describir a personas que aseguran identificarse de forma simbólica o espiritual con un animal. En algunos casos, esta identidad se expresa mediante el uso de máscaras, colas y prácticas conocidas como quadrobics, que consisten en desplazarse en cuatro extremidades imitando movimientos animales.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre permisos solicitados para un evento con estas características en la Plaza del 15, ni se ha identificado públicamente a un organizador formal detrás de la convocatoria.

La difusión del cartel ha abierto debate entre usuarios, algunos que lo consideran una forma de libre expresión juvenil y otros que cuestionan si se trata de una tendencia digital o de un fenómeno que requiere mayor atención por parte de padres y escuelas.

Especialistas en comportamiento adolescente señalan que este tipo de manifestaciones suele estar ligado a procesos de construcción de identidad en entornos digitales y recomiendan analizar cada caso con prudencia, evitando generalizaciones o estigmatizaciones.

Por ahora, la convocatoria permanece como un llamado difundido exclusivamente en redes sociales, a la espera de confirmarse si el encuentro se realizará o si se trata únicamente de contenido viral.