Dejan encerrado en vehículo a perrito varias horas

El hecho ocurrió en la calle Venustiano Carranza, a unos metros de las instalaciones de la CFE en el centro de Tampico.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un perrito fue dejado encerrado varias horas en un vehículo por su dueño, soportando el calor que había en el interior debido a los fuertes rayos solares.

Algunos ciudadanos se percataron de lo anterior y de inmediato solicitaron la ayuda, a través de redes sociales, de las autoridades competentes.

El hecho ocurrió en la calle Venustiano Carranza, a unos metros de las instalaciones de la CFE en el centro de Tampico.

Quienes se dieron cuenta del problema, revelaron que el can estuvo encerrado desde las 07:40 horas hasta las 11 de la mañana del martes.

Las mascota mostraba desesperación al no poder salir y ladraba constantemente.

Al sitio arribó más tarde personal de Protección Animal de la Dirección de Ecología de Tampico para intervenir.

Posteriormente, lograron extraer al perrito para ponerlo a salvo.

Fue trasladado a las instalaciones de Protección Animal donde quedó bajo resguardo del personal.