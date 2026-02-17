Dejan encerrado en vehículo a perrito varias horas

Por. Benigno Solís/La Razón
TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un perrito fue dejado encerrado varias horas en un vehículo por su dueño, soportando el calor que había en el interior debido a los fuertes rayos solares.
Algunos ciudadanos se percataron de lo anterior y de inmediato solicitaron la ayuda, a través de redes sociales, de las autoridades competentes.
El hecho ocurrió en la calle Venustiano Carranza, a unos metros de las instalaciones de la CFE en el centro de Tampico.
Quienes se dieron cuenta del problema, revelaron que el can estuvo encerrado desde las 07:40 horas hasta las 11 de la mañana del martes.
Las mascota mostraba desesperación al no poder salir y ladraba constantemente.
Al sitio arribó más tarde personal de Protección Animal de la Dirección de Ecología de Tampico para intervenir.
Posteriormente, lograron extraer al perrito para ponerlo a salvo.
Fue trasladado a las instalaciones de Protección Animal donde quedó bajo resguardo del personal.