Gestiona Armando Martínez nuevo Hospital de Especialidades del IMSS para Altamira

El anuncio fue realizado durante la conferencia “mañanera” número 228 del Gobierno municipal, efectuada en la Universidad Tecnológica de Altamira

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, dio a conocer que se encuentra en proceso de gestión un nuevo Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), infraestructura que podría beneficiar a alrededor de 80 mil derechohabientes.

El anuncio fue realizado durante la conferencia “mañanera” número 228 del Gobierno municipal, efectuada en la Universidad Tecnológica de Altamira, evento en el que el edil estuvo acompañado por la presidenta del Sistema DIF local, C.P. Rossy Luque de Martínez.

Detalló que el proyecto contempla la construcción de un hospital con 134 camas y la operación de 34 especialidades médicas, lo que representaría un incremento sustancial en la capacidad de atención hospitalaria en la zona sur de Tamaulipas.

El presidente municipal informó que mantiene una comunicación estrecha con el delegado estatal del IMSS, Dr. José Luis Aranza, a quien ha propuesto la donación de un predio de cinco hectáreas para concretar la obra.

La conferencia se llevó a cabo ante estudiantes y personal académico, y contó con la bienvenida de la rectora de la institución anfitriona, Dra. Mara Grassiel Acosta González.

Esta gestión reafirma el compromiso de la administración encabezada por el Dr. Armando Martínez Manríquez con el bienestar de las y los ciudadanos, al impulsar acciones concretas que fortalecen la infraestructura y la capacidad de atención médica en la región.