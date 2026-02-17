Invertirán 105 mdp para atender socavones en Tampico y Madero

Los trabajos se realizarán por etapas.

Por Benigno Solís/La Razón

Una inversión aproximada de 105 millones de pesos, aplicará el gobierno del estado para atender los socavones en los municipios de Tampico y ciudad Madero.

En Tampico se realizarán 37 acciones y en la urbe petrolera 17.

Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa por el Secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, el Gerente General de la Comapa sur, Francisco González Casanova, la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya y su homólogo de Madero, Erasmo González Robledo.

Quiroga Álvarez precisó que uno de los principales retos que se están enfrentando en la zona sur de Tamaulipas y en concreto en Tampico y Madero es el problema de los socavones.

Señaló que la infraestructura hidrosanitaria presenta una antigüedad de por lo menos 60 años, producto de un olvido institucional en materia de conservación de la infraestructura y en su caso de ir rehabilitando poco a poco.

Entre ambos municipios hay 1600 kilómetros de tuberías por donde se conduce el agua potable y otro tanto por donde se conducen las aguas residuales.

Dijo que todo se complicó por una sequía severa de 8 años continuos y por dos años consecutivos de fenómenos hidroclimatológicos extremos que hacen que el nivel freático suba considerablemente encontrando en un suelo arenoso esa infraestructura deteriorada.

«Crecidas dos años consecutivos del río Pánuco y del río Tamesí provocaron que se elevara el manto freático y que se desestabilizara esta infraestructura y está reventando en diferentes puntos de estos dos municipios», indicó.

Comentó que hace 8 años, solo se registraron 8

7 socavones, 7 en 2019, 44 en 2020 hasta llegar al 2025 con más de 260 hundimientos.

«Tenemos actualizado un monto de 105 millones de pesos para llevar a cabo acciones en Tampico y Madero, siempre tomando en consideración tener el mayor impacto posible en la solución de esta problemática y atendiendo aquellos socavones más grandes», detalló.

