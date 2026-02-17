Investigan hallazgo de caballo sin vida en la laguna de los patos

Multa de hasta 50 UMAs y arresto de 72 horas podría enfrentar el propietario; vecinos alertaron a Protección Animal sobre el presunto abandono en el embalse.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En investigación se encuentra el hallazgo de un caballo sin vida en la margen de la Laguna de Los Patos, en Ciudad Madero.

En el sitio fueron localizadas cuerdas y una carreta destruida, lo que hace presumir que el animal habría sido abandonado en el interior del embalse tras resultar lesionado.

El titular de la Jefatura de Protección Animal, Eduardo Smith González, informó que el reporte fue recibido aproximadamente a las 10:30 de la mañana y de inmediato se inició la verificación en campo.

“Nos llegó el reporte hoy por la mañana y estuvimos esperando la ubicación exacta para poder trasladarnos y confirmar la situación”, explicó.

Indicó que, conforme al reglamento municipal, el propietario podría enfrentar una sanción económica considerable y otras medidas administrativas.

“Si nos basamos en el reglamento municipal, la multa ronda las 50 UMAs y, de no cubrirse, procede arresto hasta por 72 horas”, detalló.

De acuerdo con vecinos del lugar, se informó que el caballo se quedó atrapado en el agua, sin posibilidad de rescatarlo.

Smith, añadió que el procedimiento establece la comprobación de propiedad y la aplicación de sanciones correspondientes antes de dar vista a otras instancias.

“Primero debe acreditar la procedencia del animal y cumplir con la sanción; si no lo hace, se presenta denuncia ante el Ministerio Público”, puntualizó.

La intervención , dijo que fue posible gracias al aviso de vecinos y confirmó que no existen reportes recientes relacionados con otros casos similares.