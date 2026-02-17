Luto en Victoria: Fallece motociclista José Reyes Limas tras días de luchar por su vida

La lucha terminó, José Reyes Limas falleció la madrugada de este día tras no superar las graves lesiones que sufrió en un accidente vial

Por Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- A través de redes sociales se informó que José Reyes Limas, el motociclista que sufrió un accidente automovilístico días atrás, lamentablemente perdió la vida.

De acuerdo con los reportes, el deceso ocurrió durante la madrugada en la sala de terapia intensiva del Hospital General de la capital.

Desde la noche anterior, familiares y conocidos acudieron a ver a José para darle el último abrazo y despedirse, luego de que los médicos alertaron a la familia sobre un probable desenlace fatal.

El accidente en el que resultó lesionado Reyes Limas ocurrió días pasados en el cruce de la avenida Fidel Velázquez y Nicolás Bravo.

El empleado circulaba en su motocicleta de oriente a poniente por la calle Bravo y, al llegar a los carriles de sur a norte de Fidel Velázquez, avanzó, pero fue alcanzado por un vehículo sufriendo un duro impacto.

La ciudadanía mostró su solidaridad con la familia y ofrecieron apoyo para que José pudiera recuperarse, principalmente mediante la compra de medicamentos; sin embargo, las lesiones finalmente le ganaron la batalla.