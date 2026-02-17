“Mano dura” al transporte sin seguro: regidora exige pólizas obligatorias tras volcadura

La exigencia legal de contar con póliza protege tanto a operadores como a pasajeros

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Luego del accidente en el que un autobús de la ruta Serapio Venegas volcó sin póliza de seguro vigente, la presidenta de la Comisión de Transporte Público en el cabildo, Guillermina Arriaga Moreno, advirtió que todas las unidades de transporte público están obligadas a circular aseguradas y pidió a la autoridad competente actuar con “mano dura” en Tampico y la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

“Hay que tener «mano dura» con eso… los particulares aseguramos nuestros vehículos; ahora imagina una unidad de transporte público, con mucha más razón es una obligación tener seguro”

La regidora señaló que la exigencia legal de contar con póliza protege tanto a operadores como a pasajeros y que su incumplimiento deja a los usuarios en el aire ante gastos médicos o indemnizaciones.

“Deben de tener las unidades de transporte un seguro para protección de ellos mismos y de los usuarios”

Aunque el percance dejó daños materiales, el escenario pudo ser otro.

“Se supone que todas las unidades que prestan un servicio deben de contar con ello… imagínate el costo que tuvo ese accidente; afortunadamente fue costo material y no humano”

Arriaga Moreno recordó que la normatividad exige cobertura obligatoria para quien opera y para quienes abordan las unidades.