Mujer fallece tras ser arrollada por camioneta en reparación

La llevaron al Hospital General de Tampico Carlos Canseco donde personal médico hizo grandes esfuerzos para salvarle la vida

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Una mujer perdió la vida en el hospital al cual había sido trasladada, horas después de que la arrollara una camioneta, en la zona norte de Tampico.

El vehículo estaba siendo reparado por su esposo y ella, cuando de pronto la unidad comenzó a desplazarse para luego atropellarla, causándole graves lesiones.

El trágico hecho ocurrió la tarde del lunes, en la sexta avenida de la colonia Laguna de la Puerta del municipio porteño.

La fémina fue identificada como Josefina «B» de 44 años de edad.

Fue su pareja quien reveló a la autoridad competente que los dos estaban reparando una camioneta y al momento de cerrar el cofre, la unidad se desplazó de manera repentina, arrollando a la mujer para después chocar contra otra unidad.

Rápidamente llamó al número de emergencias para que se diera aviso a la Cruz Roja.

Los socorristas arribaron momentos después para atender a la lesionada quien presentaba lesiones graves.

La llevaron al Hospital General de Tampico Carlos Canseco donde personal médico hizo grandes esfuerzos para salvarle la vida, sin embargo, la afectada murió horas después.

Se notificó lo sucedido al Ministerio Público y una vez que se dio fe del cadáver, fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.