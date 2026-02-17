No hay desalojo: proyectan CBTis en Tampico sin mover a la Medina Cedillo

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, afirmó que el proyecto busca optimizar espacios públicos subutilizados para ampliar la cobertura de educación media superior en la zona sur del estado

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La Secretaría de Educación de Tamaulipas descartó el desalojo de la Preparatoria Francisco Medina Cedillo por la instalación de un nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) en Tampico.

El rumor de un posible desalojo prendió focos rojos en la comunidad escolar y la autoridad educativa aclaró.

“Seguimos avanzando, hemos convocado al diálogo, está convocada la directora de la Medina Cedillo con el subsecretario de Media Superior, pero insistirles ahí que la palabra desalojo está descartada”

La propuesta contempla compartir instalaciones dentro del inmueble donde opera la preparatoria, actualmente con espacios subutilizados de propiedad municipal, para responder a la demanda creciente de preparatoria pública en Tampico, en especial de jóvenes que hoy no tienen un plantel cercano.

“Hay una prepa que ocupa 10 salones y tiene alrededor de 15 salones que son propiedad municipal, es un edificio público que necesitamos ver si lo optimizamos. La palabra es optimizar las instalaciones para que más jóvenes de las despobladoras puedan tener educación pública y de calidad”.

El proyecto permitiría que la Medina Cedillo continúe operando con normalidad, mientras se habilitan aulas para el nuevo CBTis, sin afectar su función educativa ni su historia: 75 años de trayectoria formando generaciones en la zona sur.

Además, la Secretaría de Educación mantiene diálogo con la comunidad escolar y garantizó la permanencia del plantel.

De concretarse los acuerdos entre autoridades y directivos, el nuevo CBTis podría iniciar operaciones en el ciclo escolar 2026–2027, a partir de agosto.

“Si todo va caminando sería para el ciclo lectivo 2026–2027 en agosto, lo estamos analizando, pero no hay desalojo”

La dependencia estatal reiteró que no existe intención de desaparecer la Preparatoria Medina Cedillo.