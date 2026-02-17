Proponen patronato para reactivar el Canal de la Cortadura y detonar inversión turística

El dirigente empresarial advirtió que tras más de dos décadas de intentos por detonar el desarrollo económico del canal

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para destrabar la reactivación del paseo turístico del Canal de la Cortadura y articular su desarrollo con la Laguna del Carpintero, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico, Eduardo Manzur Manzur, propuso la creación de un patronato que coordine un plan integral de ordenamiento, inversión y promoción turística.

El dirigente empresarial advirtió que tras más de dos décadas de intentos por detonar el desarrollo económico del canal, hoy no existen anuncios de nuevas inversiones en la zona. Por ello, planteó actualizar el proyecto original y evitar que el crecimiento se concentre en un solo giro, como ocurrió en otros corredores urbanos.

“Se necesita un plan general que genere un desarrollo armónico, con oportunidades reales de nuevos negocios y búsqueda activa de inversionistas locales, nacionales e internacionales, según los giros”

Entre las acciones prioritarias expresó que se requiere realizar un nuevo censo de predios particulares en la margen del canal, evaluar la viabilidad de la oferta de terrenos, definir anclas y subanclas de atracción, crear atractivos acuáticos y concluir tramos de malecones que quedaron pendientes.

También señaló la urgencia de cancelar descargas de aguas negras hacia la laguna y reservar áreas para hoteles periféricos, con enfoque habitacional y turístico, siempre con responsabilidad ambiental.

Manzur Manzur recordó que el proyecto del Canal de la Cortadura inició hace 24 años y que el diagnóstico de entonces ya no corresponde a la realidad actual.

Propuso reconectar el corredor con la zona de la Isleta que dijo es la entrada natural a la laguna y replantear un plan de desarrollo a 30 años que se sume a la reconversión turística del puerto.

En su momento, dijo que se analizaron opciones como un parque acuático, hoteles y un acuario de especies pequeñas, ideas que hoy deben revisarse con criterios técnicos y ambientales actualizados.

Finalmente, consideró que la reactivación del canal de la Cortadura puede detonar el segundo cuadro de la Isleta Pérez, ampliar la oferta turística y consolidar a Tampico como destino internacional, apoyado en una mejor conectividad aérea.