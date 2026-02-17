¿Pueden despedirme por ir al trabajo vestido como therian? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Aunque no existe un artículo exacto en la Ley Federal del Trabajo donde la vestimenta pueda ser causa de sanción, esto debe quedar claro desde la contratación

Desde hace unas semanas, las personas identificadas espiritualmente con algún tipo de animal, quienes se llaman a sí mismas therians, se han apoderado de las tendencias en redes sociales.

Una parte importante de su estilo de vida implica portar máscaras y colas, con las cuales complementan exteriormente su tipo de expresión interior, la cual se cimenta en las formas de vida de ciertos animales, por lo general cuadrúpedos.

Debido a que la franja de edad que ocupa la mayoría de los seguidores de esta tendencia, nacida en Sudamérica hace medio año, cubre de los 18 a los 30 años, algunos de ellos se encuentran en plena edad laboral.

¿Podría un therian ir a laborar sin temer por ser suspendido o despedido de su trabajo? Esto es lo que dice la Ley Federal del Trabajo, una de las máximas legislaciones en el tema del país.

¿Pueden despedirme por ir a laborar como therian?

Dentro de las 15 causales que enumera la Ley Federal del Trabajo en su artículo 47 como causas justificadas de despido, no se encuentra ninguna que sea referente a un código de vestimenta laboral.

Sin embargo, expertos en la materia señalan que en algunos casos donde la vestimenta ayude a conservar la inocuidad, como en hospitales, farmacias o locales de comida, sea necesario por seguridad, como en el caso de paramédicos o bomberos, o distingan al trabajador de manera necesaria ante la ciudadanía, como policías o soldados, esto sí podría interpretarse como una falta lo suficientemente grave para dejarte sin trabajo.

Y aunque no está reglamentado por la Ley Federal del Trabajo, el código de vestimenta sí puede ser un requisito interno del trabajo, aunque este debe ser estipulado desde el principio de la relación laboral.

En algunos casos, incluso, podría estar toleradas ciertas licencias en vestimenta, siempre que no impidan que el trabajo para el que fuiste contratado y que no afecten negativamente la imagen de la empresa en la que laboras. Eso sí, cambiar tu forma de comunicarte con tus compañeros de trabajo por ladridos o maullidos podría ser considerado una falta de respeto, la cual sí está considerada como causa justificada de despido.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO