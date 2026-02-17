Reactivarán 800 expedientes por delitos graves en Tamaulipas

De más de 3 mil casos suspendidos en juzgados del estado, el Poder Judicial impulsará la reapertura de 800 relacionados con homicidio y secuestro para ejecutar órdenes de aprehensión pendientes; también se revisan posibles omisiones de funcionarios

Perla Reséndez

Expreso-La Razón

VICTORIA, Tam.- De más de 3,00 expedientes que se encontraban suspendidos en diferentes juzgados del estado, algunos de ellos por delitos graves como homicidio o secuestro, alrededor de 800 serán reactivados y con ello las órdenes de aprehensión puedan ser ejecutadas, informó la Magistrada presidenta del Poder Judicial.

Tania Gisela Contreras López, explicó que tras la revisión que se realizó a los asuntos relacionados al sistema penal tradicional, al inicio de su administración al frente del Poder Judicial, se identificaron más de 3000 expedientes que estaban suspendidos.

“En la revisión que nos apoyaron a realizar jueces en la materia, se determinó que en su mayoría se trataba de órdenes de aprehensión suspendidas o de alguna manera que no habían sido ejecutada”.

Explicó que tras esta revisión de los casos, y pese a que algunos de ellos tiene más de 15 años, se identificaron aquellos a los que puede darse un impulso procesal y la Fiscalía de Justicia del Estado poder ejecutar las órdenes de aprehensión correspondientes.

“Son alrededor de 800 expedientes los que nosotros identificamos que debe generarse un nuevo impulso procesal, con delitos como secuestro, homicidios, son delitos graves por tanto al considerar que no tienen una prescripción, es que solicitamos en esa coordinación con Fiscalía para que se reactiven”.

Sobre las causas y posibles consecuencias contra quienes fueron omisos al no dar seguimiento a estas causas penales, la Magistrada señaló que de primera instancia están realizando lo conducente para reactivarlos y no queden impunes, pero también se ha dado vista a los órganos correspondientes para que se proceda en consecuencia.