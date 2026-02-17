Siete menores resultan intoxicados por comer tamales en puesto callejero, una niña dio positivo para fentanilo en Puebla

La menor se encuentra hospitalizada, mientras los otros seis afectados, de 2 a 11 años, han recibido el alta. La fiscalía investiga cómo se contaminó la comida de un puesto callejero

Siete menores de edad, de entre dos y 11 años, han resultado gravemente intoxicados tras comer tamales en un puesto callejero en Huauchinango, Puebla.

Las autoridades del Estado han dado a conocer que una niña de 10 años dio positivo a fentanilo en la prueba toxicológica que se le realizó en el Hospital General, por lo que la Fiscalía General ha informado de la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer el origen de la droga en los alimentos que se consumieron.

De acuerdo con familiares, los niños presentaron síntomas como vómito, deshidratación y convulsiones después de ingerir los tamales el sábado pasado por la mañana en la colonia El Potro. La menor de 10 años sigue hospitalizada, mientras el resto ha sido dado de alta.

Ante la llegada de los menores que se encontraban muy desorientados, los médicos del hospital activaron el protocolo de emergencia. La evolución al tratamiento ha sido favorable para Diana (11 años), Teodoro (9 años), Raúl (8 años), Abigail (6 años), Kenia (5 años) y Yamilet (2).

Según información preliminar, las autoridades ya se encuentran realizando los estudios científicos pertinentes para establecer en qué momento los tamales resultaron contaminados y si se trató de una acción intencional.

A través de un comunicado, el Gobierno de Puebla ha señalado este martes que “la autorización, regulación y supervisión de los puestos ambulantes de venta de alimentos en la vía pública corresponde exclusivamente a los ayuntamientos”, por lo que este caso no compete a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado.

No obstante, han reiterado “su responsabilidad de velar por la salud de la población y garantizar atención médica de calidad ante cualquier eventualidad”.

CON INFORMACIÓN DE EL PAÍS