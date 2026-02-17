Tortuga verde en peligro de desaparecer de Tamaulipas: Conibio Global

La asociación ambientalista advirtió que la repetición de estos eventos está acelerando el declive de la especie en la región.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La tortuga verde (Chelonia mydas), especie catalogada en riesgo, podría desaparecer de las costas de Tamaulipas si no se implementan de inmediato acciones firmes de vigilancia y control contra la pesca ilegal.

Así lo advirtió CONIBIO Global A.C., tras documentar la muerte de 12 ejemplares en Playa Bagdad a finales de la semana pasada.

En su reporte, se detalla que durante su patrullaje, técnicos comunitarios de la organización localizaron los cuerpos sin vida de las tortugas, todas con signos evidentes de ahogamiento por interacción con redes de pesca, principalmente por el uso de la técnica de arrastre conocida como “chango”, una práctica ilegal que, aseguran, continúa operando todos los días frente a las costas del norte de Tamaulipas.

“Sin vigilancia real y coordinación entre autoridades, seguirán muriendo y nos estamos acercando a su desaparición local”, subrayaron.

Exigen intervención inmediata

CONIBIO Global hizo un llamado urgente a la Secretaría de Marina, recordando que el Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Armada de México le confiere la obligación de mantener el Estado de derecho en las zonas marinas y colaborar en la vigilancia de actividades ilícitas.

Y es que señalaron que, pese a la presencia de unidades navales en playa y mar, no se observan acciones contundentes contra las redes tipo “chango”, ni reportes oficiales sobre la mortandad registrada.

Asimismo, responsabilizaron a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), instancia encargada de regular artes de pesca e inspeccionar embarcaciones conforme a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El uso constante de esta red ilegal, sostienen, evidencia una falta de control que se ha prolongado durante años.

En cuanto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), reconocieron la presencia de un inspector federal que acudió a verificar los ejemplares, recordando que la muerte de tortugas marinas es materia federal conforme a la Ley General de Vida Silvestre.

No obstante, insistieron en que la respuesta debe ser coordinada y sostenida.

La tortuga verde desempeña un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos y costeros.

Por lo que su desaparición no solo representaría la pérdida de una especie emblemática, sino un impacto ecológico profundo en la región.

“Las tortugas no mueren solas… mueren por falta de acción”, sentenció CONIBIO Global.

Para los ambientalistas, la situación en Playa Bagdad no es un hecho aislado, sino una señal de alarma que exige operativos permanentes, aplicación estricta de la ley y sanciones ejemplares y de lo contrario, advierten, Tamaulipas podría ser testigo de la desaparición regional de la tortuga verde.