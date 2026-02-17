VIDEO: Delincuente se esconde en un refrigerador y termina con hipotermia

La detención se volvió viral en redes sociales ya que el ladrón confesó que no podía moverse debido a que sentía el cuerpo adormecido

La detención de un ladrón se volvió tendencia en redes sociales debido a que el delincuente eligió una hielera para esconderse y terminó con hipotermia y pidiendo ayuda a los oficiales; todo ocurrió en Argentina. El criminal fue identificado como Alexis Alejandro González, quien horas antes había participado en un robo y decidió esconderse en el refrigerador sin imaginar que sería atrapado y que, además, su salud resultaría fuertemente comprometida.

En la grabación se observa cómo uno de los policías estaría grabando el operativo porque quizá sabía lo que se aproximaba; se observa cómo hay varios elementos policiacos en la supuesta casa del delincuente que, según el medio El Clarín, se encontraba prófugo desde el pasado 2 de febrero tras cometer un fuerte robo mientras su cómplice ya había sido detenido.

DETUVIERON A UN DELINCUENTE ESCONDIDO DENTRO DE UN FREEZER EN GONZÁLEZ CATÁN “Espere oficial. Ayúdeme”, dijo Alexis Alejandro González cuando la Policía lo encontró escondido dentro de un freezer en su casa de González Catán. Estaba prófugo desde el 2 de febrero, acusado de un… pic.twitter.com/iEmqmuVCDu — Clarín (@clarincom) February 15, 2026





Ladrón se esconde en hielera para evitar ser detenido pero termina con hipotermia

En la grabación se ve cómo los policías abren la hielera y ven al delincuente entumido y aparentemente débil, quien pide a los policías ayuda e incluso les confiesa que tiene entumido el cuerpo. “

Ayúdame, ayúdame oficial”, les dice el ladrón.

Se escucha cómo otro oficial le dice que ya lo esposen y no se esperen, pero el delincuente les insiste en que no puede salir por su voluntad, que lo ayuden a salir, y se ve cómo entre varios policías lo sacan de la hielera y ahí termina la grabación que contabiliza miles de vistas.

También se escucha como la familia del detenido les reclama por grabar la detención y los cuestionan pero los oficiales no responden los cuestionamientos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO