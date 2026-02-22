Artesanos de Tampico y Madero piden mercado en el Centro; esperan repunte por Semana Santa

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Integrantes de la Unión de Artesanos de Tampico y Madero reiteraron la necesidad de contar con un mercado de artesanías en el centro de la ciudad, a fin de mejorar la visibilidad de su trabajo y detonar sus ventas; así lo expresó Carlos Hernández Pavón, presidente de la organización.

Las y los artesanos fueron reubicados hace siete años de la bajada Benito Juárez a “Los Portales” en la calle Héroes del Cañonero Tampico entre Benito Juárez y Fray Andrés de Olmos, a unos pasos de la Plaza de la Libertad.

En ese punto actualmente operan 22 de más de 350 artesanos afiliados a la Unión; algunos con hasta seis décadas de oficio.

Solicitan un espacio digno donde su trabajo se vea y se venda.

“Estamos esperando un mercado que la presidenta municipal, Mónica Zacil Villarreal Anaya, nos ha dicho que probablemente se haga un mercado… 22 son más de 350 artesanos”

El líder confió en que la temporada vacacional de Semana Santa ayude a recuperar ventas, apoyada por la reactivación de vuelos y la llegada de visitantes de otros estados.

“Esperamos como todos los años que vengan de Monterrey, Coahuila, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Guadalajara. Tampico es una ciudad muy barata y con muchas cosas que ver: una playa de 20 kilómetros que es una maravilla, la laguna del Carpintero y muy próximamente se cree que vamos a tener un acuario… Con el Tampico–Monterrey, Tampico–Guadalajara esperemos que el turismo venga más. La economía no está muy boyante… vengan a Tampico”

En temporada baja, los artesanos abren sus locales desde las 7:00 y cierran a las 21:00 horas; durante vacaciones, inician actividades a las 6:00 y concluyen cerca de las 23:00 horas para aprovechar el flujo de visitantes.

Hernández Pavón recibió el distintivo de la marca Hecho en Tampico que avala la calidad de los productos elaborados por la Unión.

La oferta va desde cinco llaveros por 25 pesos, seis imanes por 100 pesos, hasta relojes de madera en 550 pesos.