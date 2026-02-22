Bloqueos carreteros paralizan 60% de corridas foráneas en la Central de Autobuses de Tampico

El gerente de la Central de Autobuses de Tampico, José Alberto Calderón, informó que alrededor de 15 unidades de transporte foráneo dejaron de operar este domingo

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por bloqueos carreteros en distintas regiones del país, la Central de Autobuses de Tampico suspendió el 60 por ciento de sus corridas foráneas, como medida preventiva para salvaguardar la seguridad de los pasajeros que se desplazan hacia la frontera de Tamaulipas, el norte de Veracruz y otros destinos nacionales.

El gerente de la Central de Autobuses de Tampico, José Alberto Calderón, informó que alrededor de 15 unidades de transporte foráneo dejaron de operar este domingo, luego de que se reportara falta de condiciones de seguridad en diversas carreteras.

“Se han suspendido las corridas de algunas empresas; hay una serie de eventos fuera de nuestro entorno, en las carreteras, en diferentes partes de la República, más de cinco estados. Ahorita la suspensión es porque no hay paso de aquí hacia Veracruz. De un 100 por ciento de las corridas, un promedio de 60 por ciento está suspendido”

Dijo que no existe paso en carreteras del norte de Veracruz, en tramos que comunican con Tuxpan, Álamo, Potrero del Llano y Tantoyuca, así como en regiones fronterizas de Tamaulipas, particularmente hacia Reynosa y San Fernando.

“Son bloqueos carreteros, es bien sabido por todos. Ha salido mucha información de lo que está pasando en Baja California, Jalisco y Morelia. Todas las líneas que van hacia esos destinos, por el momento, están suspendidas tanto de ida como de regreso”

Ante los rumores difundidos en redes sociales sobre presuntos autobuses incendiados, el directivo aclaró que hasta el momento no existe confirmación de afectaciones a unidades afiliadas a las empresas que operan en la terminal de Tampico.

“Hasta ahorita no tenemos información de algún autobús afiliado a alguna de las empresas de aquí. Son medidas de prevención por parte de las empresas para salvaguardar a la gente. Esto dependerá del tiempo que duren los bloqueos; tan pronto las autoridades informen que las carreteras están libres y que es seguro circular, se reanudarán las corridas”

Las suspensiones se registraron entre las 9:00 y 10:00 horas de este domingo, por lo que los pasajeros que ya se encontraban en tránsito o en espera de salida permanecen resguardados en las distintas terminales.

“Por el momento, a ciertas zonas de la República no hay salidas. A donde sí hay eventos, hacia Veracruz, no pasa nada. Todas las unidades que iban hacia allá, las que venían y las que llegaban aquí, se resguardaron”

Calderón aseguró que no se tiene reporte de daños a unidades de transporte foráneo que operan en la Central de Autobuses de Tampico y pidió paciencia a los usuarios que quedaron varados, al tiempo que garantizó que no perderán el costo de su pasaje.

“Cada empresa será responsable de reacomodar los viajes de los pasajeros”

Finalmente, señaló que corporaciones e instituciones de seguridad se mantienen atentas a la situación en carreteras para determinar cuándo se pueden restablecer las corridas de manera segura.