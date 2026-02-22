Caída de ‘El Mencho’ desmiente narrativa de «narcogobierno»: Vocero de Morena

Hizo un llamado a "que la gente cuide mucho" lo que publica en redes sociales sobre la muerte de El Mencho, aludiendo a publicaciones de la oposición

MÉXICO.- El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, aseguró que la operación militar de este domingo 22 de febrero de 2026, en la que murió Rubén «N» alias «El Mencho», líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una prueba contundente de que las administraciones encabezadas por Morena no son un «narcogobierno», como han afirmado los partidos de oposición.

«Con esto nada más reiterar, se mata esta narrativa de la oposición que pretendía decir que nosotros éramos un narcogobierno, pues no hay más nada más falso que eso. Me parece que esto les duele», dijo en entrevista con Sofía García y Alejandro Cacho para Heraldo Noticias.

El legislador hizo un llamado a «que la gente cuide mucho» lo que publica en redes sociales respecto a la muerte de El Mencho, aludiendo a las publicaciones de políticos de oposición, como el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno las cuales, dijo, pretenden exagerar el problema de la violencia en México.

Arturo Ávila aseguró que Morena y sus aliados reconocen la labor del Gabinete de Seguridad. Foto: El Heraldo de México.

Reconoce labor del Gabinete de Seguridad

Arturo Ávila aseguró que Morena y sus aliados, como el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reconocen la labor del Gabinete de Seguridad y de las fuerzas armadas por haber logrado el objetivo de eliminar a uno de los líderes más buscados y uno de los principales generadores de violencia en el país.

«Si nosotros volteamos a ver hoy las cifras de homicidios dolosos, de delitos del fuero común, del propio fuero federal, que no habíamos tenido antes resultados como los tenemos hoy en los gobiernos de la transformación. Me parece también importante agregar que la reacción también del gobierno de Estados Unidos es positiva», apuntó.

Muerte del Mencho, resultado de una operación especial

A través de un comunicado, este domingo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que fuerzas especiales del ejército llevaron a cabo una operación en el municipio de Tapalpa, Jalisco, para lograr la detención de El Mencho.

«Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación», se lee en el documento.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO