Camioneta queda dañada al chocar con palmeras y poste

La unidad era manejada a exceso de velocidad y al arribar a ese punto, el operador perdió el control del volante para luego impactarse contra dos palmeras

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

Dañada de la parte frontal, terminó una camioneta que se estrelló contra dos palmeras y un poste de alumbrado público, la noche del sábado.

Además, derribó un señalamiento metálico ubicado en el camellón.

El aparatoso accidente se presentó en la avenida de la Industria con avenida Altamira del municipio altamirense.

Protagonizó el choque una Chevrolet Tornado en color gris.

Aparentemente, la unidad era manejada a exceso de velocidad y al arribar a ese punto, el operador perdió el control del volante para luego impactarse contra dos palmeras, un poste de alumbrado público y un señalamiento metálico.

Fue el poste el que detuvo la acelerada carrera del vehículo particular cuyo conductor solo sufrió golpes leves.

Al lugar llegaron elementos de Tránsito para tomar conocimiento del accidente.