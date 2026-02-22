Capacitan en salud mental a personal del Hospital Civil de Ciudad Victoria

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) impartió el curso “Salud Mental en el Ambiente Laboral” al personal del Hospital Civil Victoria, con el propósito de fortalecer el bienestar emocional de médicos, enfermeras y trabajadores administrativos.

La jornada se desarrolló el 20 de febrero de 2026 y tuvo como eje central la identificación, prevención y manejo de riesgos psicosociales en los centros de trabajo, así como la promoción del autocuidado y la resiliencia, herramientas clave para mejorar la atención que se brinda a los pacientes.

La capacitación se realizó bajo las instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha impulsado acciones orientadas al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de factores de riesgo psicosocial y al fortalecimiento de entornos organizacionales saludables.

Durante el curso se expuso que el sector salud enfrenta altos niveles de estrés debido a jornadas prolongadas, toma constante de decisiones críticas y contacto directo con situaciones de emergencia, factores que elevan el riesgo de padecer síndrome de burnout.

Se destacó que este tipo de estrategias permiten disminuir el ausentismo laboral, mejorar el clima organizacional y elevar la productividad, además de consolidar equipos de trabajo más empáticos y eficientes en la atención médica.

Illoldi Reyes reiteró que la STPS continuará implementando programas enfocados en el bienestar integral de las y los trabajadores, como parte del compromiso del gobierno que encabeza el mandatario estatal, Américo Villarreal Anaya, al priorizar la dignidad y la salud de quienes sirven a la sociedad.