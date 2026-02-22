Circulan videos de caos en el aeropuerto de Guadalajara; empresa descarta riesgos

El GAP fue enfático al señalar que no existen incidentes al interior de las instalaciones

Staff

Expreso-La Razón

En redes sociales circulan diversos videos del aeropuerto de Guadalajara, donde se observan usuarios corriendo y momentos de pánico.

Sin embargo, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) emitió un comunicado oficial para informar que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) mantiene sus operaciones con total normalidad.

A pesar de la incertidumbre generada en la entidad, las autoridades aeroportuarias confirmaron que, hasta el momento, no se han registrado cancelaciones ni afectaciones en los itinerarios de vuelo programados para este 22 de febrero de 2026.

Circula en las redes 👀 👀 👀

El ejército mexicano abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) … caos en el aeropuerto de Guadalajara. pic.twitter.com/LbWNajPPY0 — John Smith (@johnSmith90x) February 22, 2026

Para garantizar la integridad de los viajeros y el personal, la terminal aérea se encuentra bajo el resguardo de elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes mantienen una coordinación permanente con las autoridades federales.

Caos en el Aeropuerto de Guadalajara tras la muerte de El Mencho, los mugrosos del CJNG han amenazado con atacar a civiles inocentes (Informacion en el enlace) https://t.co/WMTHhehfQX pic.twitter.com/wWDxNAZkN2 — Blog del Narco (@blogdelnarcoorg) February 22, 2026

El GAP fue enfático al señalar que no existen incidentes al interior de las instalaciones. Respecto al material alarmista que circula en plataformas digitales, el organismo aclaró: «La información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real».

Recomendaciones a los viajeros

Las autoridades instan a los usuarios a mantener la calma y atender exclusivamente las indicaciones del personal oficial. Asimismo, se recomienda a quienes tengan vuelos programados para las próximas horas:

* Verificar el estatus de su vuelo directamente con su aerolínea.

* Llegar con anticipación, previendo posibles retrasos en las vías de acceso al aeropuerto debido a la situación en el estado.

* Evitar difundir rumores o información no verificada de redes sociales.