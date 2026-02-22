Confirma Sedena muerte de ‘El Mencho’ durante su traslado a CDMX tras enfrentamiento

La dependencia del gobierno de México destacó que para la ejecución del operativo contra el CJNG se contó con “información complementaria" por parte de Estados Unidos

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, quien falleció durante su traslado vía aérea a la CDMX tras un enfrentamiento con fuerzas federales.

El operativo se llevó a cabo en Tapalpa, Jalisco.

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo “CJNG” fallecidos en el

lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la

Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben “N” (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, dijo la dependencia.

La Sedena detalló que en la acción militar tres elementos resultaron heridos, “quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad México, para su atención médica de urgencia”.

La dependencia del gobierno de México destacó que para la ejecución del operativo contra el CJNG se contó con “información complementaria» por parte de Estados Unidos.

