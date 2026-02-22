El arte: la multiplicación de lo efímero

Cargados de imágenes en los callejones del mundo, desfilamos aleatoriamente a pie o en auto para observar a la velocidad de la luz el arte que cae a nuestros ojos como una sorpresa urbana que rescata la soledad y el silencio de las calles

Por Alejandro Rosales Lugo

Expreso-La Razón

Es una explosión visual en las grandes ciudades y la provincia que despierta con imágenes desbaratadas y fuera de contexto.

Se crea una poética del espacio que culmina con el rechazo y la aceptación de la obra o de las obras que se amotinan a nuestros ojos.

Hay una vuelta significativa a la consigna, a la interpretación del discurso poético del color y la forma, al rechazo politico y la sexual liberación.

Parece que regresamos a los caminos del arte de la protesta urbana pero no es así, hay una expresión poética continua y que en algunos es trascendente estética y políticamente.

Concurrimos a una sociedad de arte urbano en una conciliación popular con propuestas inquietantes de arquitectura y arte urbano.

Aunque no todo lo que se presenta tiene una dimensión de obra de arte si contiene en la composición urbana que inquieta a nuestra mirada y el sentimiento el visual.

La mayoría de estas obras se traducen en arte efímero ya que sus recursos técnicos no son del todo apropiados y tienden a los pocos años de su elaboración a desaparecer.

El arte público es simbólico. Ha abandonado la protesta y no cumple una exigencia estética.

En las grandes metrópolis se desarrolla un arte urbano extraordinario y fantástico. Las ciudades europeas y las ciudades de la antigua Cortina de Hierro desarrollan un arte fantástico aliado a la arquitectura urbana importante.

Entre nosotros, la Ciudad de Mexico, Guadalajara, Monterrey , Tampico, Reynosa, nos ofrecen cualidades de obras urbanas de gran interés estético.

El arte urbano propicia un marco referente para el escape social, pero también una ventana de expresión de gran alcance estético.

Alentar la expresión urbana en colectivos de arte y en expresiones individuales contribuyen a su solicitaron y reforzamiento cultural y estético.

El arte es una arma maravillosa de conciencia social.

En tanto en que se brinden espacios y materiales que contribuyen a su.libertad y calidad para el ojo social.

En nuestra ciudad, Victoria, he encontrado elementos válidos de expresión con gran calidad estética un arte urbano digno de considerar y respetar.

Calibrar esas expresiones, alentar su producción y ofrecer estímulos,y sobre todo alentar la formación de colectivos en las colonias populares estimulando y crear canales de formación técnica, el arte convierte lo efímero en trascendencia en medida que representa el espíritu humano.

La potencia social del arte

Que contribuye al desarrollo educativo, que valora la belleza

Que transita con nosotros en las calles.

El color gratificante, los lineas no son terroristas, hay un estado de deseos testimonial, la expresión humana que busca espacios en la paz social.