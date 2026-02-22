El sur de Tamaulipas ya no da abasto: empresarios exigen nuevo hospital del IMSS

El hospital principal del IMSS en la zona data de 1970, cuando la población conurbada apenas rondaba entre 300 a 350 mil habitantes

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Empresarios de la zona sur impulsan la construcción de un nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante la saturación en la atención médica que enfrentan miles de derechohabientes, informó Eduardo Manzur Manzur, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tampico.

Explicó que la infraestructura hospitalaria quedó rebasada por el crecimiento poblacional.

Recordó que el hospital principal del IMSS en la zona data de 1970, cuando la población conurbada apenas rondaba entre 300 a 350 mil habitantes.

Hoy, la región supera los 800 mil, a lo que se suman alrededor de 300 mil personas del norte de Veracruz que también acuden a recibir atención con la misma oferta hospitalaria.

Actualmente operan el Hospital General de Zona No. 6, la Clínica 36, otras unidades médicas y el Hospital Torre Cantú subrogado; sin embargo, reconoció que ya no cubren la demanda real.

“La infraestructura que tenemos ya no alcanza para la población que hoy se atiende en el sur de Tamaulipas; estamos trabajando para que se concrete un nuevo hospital del IMSS”

Manzur Manzur dijo que el sector patronal ha absorbido incrementos del 120 por ciento en salarios en los últimos cuatro a cinco años, lo que elevó las cuotas al Seguro Social, sin que esto se traduzca en una mejora proporcional del servicio para trabajadores y pensionados.

“Las cuotas han subido de manera importante, pero la calidad y la capacidad del servicio no han crecido al mismo ritmo; el sistema está claramente rebasado”

Advirtió que con la próxima implementación del esquema de atención universal de salud, prevista para iniciar en marzo, la presión sobre los hospitales será mayor.

“Si no se amplía la infraestructura, la saturación va a empeorar. Por eso es urgente un nuevo nosocomio”

Como primer paso, explicó que se requiere un predio de al menos cinco hectáreas para que el proyecto sea considerado por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Recordó que en administraciones pasadas ya existía un terreno autorizado por el municipio, cercano al ISSSTE, pero el cambio de autoridades federales, municipales y de la dirección del Seguro Social frenó el proceso.

“Hubo un predio que ya estaba encaminado para donarse al IMSS; vamos a buscar a la autoridad municipal actual para confirmar si sigue disponible y reactivar la gestión”

La CANACO Tampico buscará retomar las mesas de trabajo con el gobierno municipal para destrabar el proyecto, con el objetivo de atender la demanda médica de la región en los próximos años.