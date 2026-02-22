Embajada británica emite alerta de viaje para 11 estados de México

Luego del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", la Embajada Británica en México actualizó su alerta de viajes a México

MÉXICO.- Luego del operativo encabezado por las fuerzas armadas del país, en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», la Embajada Británica en México actualizó las recomendaciones de viaje a sus ciudadanos, alertando por los hechos violentos ocurridos en varios puntos carreteros del país tras las acciones militares.

La actualización incorpora nueva información sobre incidentes de seguridad en todo el estado de Jalisco, incluyendo Guadalajara y Puerto Vallarta, y abarca a 11 entidades del país.

Por esa razón, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones (FCDO, por sus siglas en inglés), emitió diversas recomendaciones a los ciudadanos británicos que tienen considerado realizar algún viaje a estas entidades.

Baja California

El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial a la ciudad de Tijuana, excepto:

El tránsito en zona estéril a través del aeropuerto de Tijuana

El puente Cross Border Xpress desde el aeropuerto que conecta las terminales a través de la frontera México-EE. UU.

desde el aeropuerto que conecta las terminales a través de la frontera México-EE. UU. La carretera federal de cuota 1D y la Vía Rápida a través de Tijuana hacia la frontera El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial a la ciudad de Tecate en Baja California, incluyendo las carreteras entre Tijuana y Tecate. Existe otro estado llamado Baja California Sur que no se ve afectado por estas advertencias.

Chihuahua

El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial al estado de Chihuahua, excepto:

La ciudad de Chihuahua

El cruce fronterizo en Ciudad Juárez (accediendo por la carretera federal de cuota 45)

(accediendo por la carretera federal de cuota 45) La carretera federal de cuota 45D que conecta las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez

y La ruta del tren Barrancas del Cobre hacia y desde Chihuahua y los pueblos directamente en esta ruta, incluyendo Creel

hacia y desde y los pueblos directamente en esta ruta, incluyendo Creel La carretera de Cree l vía San Juanito a San Pedro

l vía a La carretera estatal 16 de San Pedro a Chihuahua

Sinaloa

El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial al estado de Sinaloa, excepto:

Las ciudades de Los Mochis y Mazatlán

y La carretera 32 que corre entre El Fuerte y Los Mochis

y Los La carretera federal de cuota 15D que recorre el estado a lo largo

La ruta del tren Barrancas del Cobre hacia y desde Los Mochis, El Fuerte y los pueblos directamente en esta ruta

Tamaulipas

El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial al estado de Tamaulipas, excepto:

El cruce fronterizo en Nuevo Laredo accediendo por la carretera federal de cuota 85D desde Monterrey

accediendo por la carretera federal de cuota 85D desde Las carreteras federales 80, 81 y 85 entre Tampico, Ciudad Victoria y Magueyes, y toda el área de Tamaulipas al sur de estas carreteras.

Zacatecas

El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial al estado de Zacatecas.

Guanajuato

El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial a las áreas al suroeste de la carretera 45D.

Michoacán

El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial al estado de Michoacán, excepto:

La ciudad de Morelia accediendo por las carreteras federales de cuota 15D, 126 y 43; y la carretera federal de cuota 48D entre la ciudad de Morelia y el aeropuerto General Francisco Mujica .

accediendo por las carreteras federales de cuota 15D, 126 y 43; y la carretera federal de cuota 48D entre la ciudad de y el . El pueblo de Pátzcuaro accediendo por las carreteras federales de cuota 14D y 15 desde Morelia, y los viajes en bote a las islas del Lago de Pátzcuaro .

accediendo por las carreteras federales de cuota 14D y 15 desde Morelia, y los viajes en bote a las islas del . La Carretera Federal 15D

Jalisco

El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial a las áreas al sur y suroeste del Lago de Chapala hasta el límite con el estado de Colima. El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial a los municipios del norte de: Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Hostotipaquillo, Huejúcar, Huequilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche, Villa Guerrero.

Colima

El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial al estado de Colima, excepto la ciudad de Manzanillo accediendo por mar o aire a través del Aeropuerto Internacional Manzanillo-Costalegre, y el trayecto directo por la carretera 200 desde el aeropuerto a Manzanillo.

Guerrero

El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial al estado de Guerrero, excepto el pueblo de Zihuatanejo/Ixtapa accediendo por aire.

Chiapas

El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial a menos de 40 km de la frontera con Guatemala entre la costa del Pacífico hasta el cruce fronterizo de Gracias a Dios inclusive. El FCDO recomienda evitar todo viaje no esencial en la Carretera Federal 199 entre Rancho Nuevo (justo a las afueras de San Cristóbal de las Casas) y el cruce de Chancalá a las afueras de Palenque (donde la Carretera Federal 199 se une con la Carretera Federal 307).

