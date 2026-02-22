Entregarán desayunos gratuitos a pacientes con VIH y familiares en Tampico

El presidente de la asociación, Javier Ramos Yañez, explicó que la iniciativa busca apoyar a quienes atraviesan momentos difíciles durante la atención hospitalaria

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La Asociación Civil Aprendiendo a Vihvir realizará este martes 24 de febrero a las 8:30 am una nueva entrega de desayunos gratuitos para pacientes con VIH que acuden al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, así como para familiares de personas internadas en el Hospital de Especialidades Médicas IMSS Bienestar Hospital de Especialidades Médicas IMSS Bienestar Carlos Canseco.

“Apoyamos con desayunos gratuitos a las personas que están pasando por alguna situación difícil en los hospitales… para que las personas sepan que no están solas. Estamos alimentando cuerpo, pero también estamos alimentando esa esperanza de que, primeramente Dios, su familiar salga de la situación que está pasando”

Ramos Yañez lanzó un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta labor que se mantiene activa desde 2013, ya sea con donativos en especie, apoyo logístico o aportaciones económicas.

“Estamos invitando a las personas a que formen parte de esta bonita labor. Hay diferentes formas de apoyarnos, puede ser con artículos como azúcar, leche, vasos, servilletas, entre otros. También nos pueden apoyar con mano de obra el día del evento, ayudarnos a atender a las personas, a servir el café, el agua. También tenemos un número de cuenta; puedes depositar desde un peso y de peso en peso es como hacemos posible esta bonita labor… estamos buscando gente de buen corazón, que le guste apoyar”

Además de la entrega de alimentos, la asociación brinda orientación y apoyo emocional a personas que viven con VIH.

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al (833) 204 86 72 con Javier Ramos para mayores informes.