Farmacias de Tamaulipas listas ante posible brote de sarampión

El sarampión provoca fiebre alta y exantema con intensa comezón, por lo que el tratamiento se enfoca en controlar estas molestias mientras el paciente cursa la enfermedad.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Ante la alerta nacional por sarampión, las farmacias de la zona centro de Tamaulipas aseguran contar con abasto suficiente para atender de manera sintomática posibles casos que pudieran presentarse en la entidad.

Tofic Salum Fares informó que, aunque en el estado no se han detectado casos recientes, los establecimientos disponen de antihistamínicos, antipiréticos y productos tópicos para aliviar los síntomas.

“En caso de que se registren contagios, las farmacias tienen los medicamentos necesarios para atender la demanda inmediata”, afirmó.

El dirigente explicó que existe inventario suficiente y que el sector se mantiene atento ante cualquier indicación de las autoridades sanitarias.

Las farmacias, puntualizó, representan el primer punto de acceso para la población que busca aliviar síntomas, por lo que se mantienen preparadas ante cualquier eventual contingencia epidemiológica.