Frente frío 37 suspende torneo de Pesca en Matamoros

A través de un aviso dirigido a los participantes, la Comisión de Caza y Pesca del Estado, informó que las condiciones de viento y oleaje no garantizan una competencia segura

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

La llegada del frente frío número 37 a Tamaulipas, no solo dejó un alivio a las altas temperaturas de este atípico febrero, sino que también, obligó a bajar las cañas y suspender la jornada dominical del Torneo de Pesca “Copa Tamaulipas Playa Bagdad 2026” qué se celebra desde ayer sábado en el municipio de Matamoros.

Y es que a través de un aviso dirigido a los participantes, la Comisión de Caza y Pesca del Estado, informó que las condiciones de viento y oleaje no garantizan una competencia segura, por lo que se determinó cancelar las actividades programadas en el mar para este domingo, atendiendo las recomendaciones de Protección Civil y de las autoridades marítimas federales.

«¡Aviso Importante a todos nuestros pescadores!

​Debido a que las condiciones actuales de viento y oleaje no garantizan una competencia segura, sugerimos atender las recomendaciones de Protección Civil y recomendaciones de seguridades marítimas federales para todos los pescadores.

​Para nosotros, tu integridad es lo más importante», señala el comunicado difundido en redes sociales.

El evento, que reunió a decenas de aficionados y equipos en la Playa Bagdad desde el incio de último fin de semana, se vio impactado por los efectos del sistema frontal, que ha generado rachas de viento intensas y fuerte marejada en el litoral tamaulipeco, condiciones que representan un riesgo para embarcaciones menores y actividades recreativas en el mar.

Pese a la suspensión de la jornada de pesca, los organizadores confirmaron que únicamente se llevará a cabo la ceremonia de premiación y la rifa, cuyos detalles serán dados a conocer en las próximas horas.

La decisión, aunque inesperada para muchos competidores, es con el fin de proteger a cada uno de los participantes ante un escenario meteorológico adverso que se mantiene bajo vigilancia a la franja costera del estado.