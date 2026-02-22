Inscripciones en Tamaulipas alcanzan 83%; llaman a padres a completar trámite

El titular de la SET recordó que el periodo oficial se realizó del 3 al 13 de febrero, aunque el registro permanece abierto en modalidad extemporánea.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El proceso de inscripciones definitivas para el ciclo escolar 2026-2027 registra un avance del 83 por ciento en Tamaulipas, informó el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quien exhortó a los padres de familia a concluir el trámite pendiente.

“Diría yo que fue un éxito, pero a quienes todavía faltan les exhortamos a que puedan acudir”, declaró.

Señaló que la educación básica y media superior son obligatorias, por lo que es fundamental asegurar el espacio de cada estudiante para una adecuada planeación.

Explicó que el porcentaje actual permite proyectar necesidades de mobiliario, número de docentes, aulas y distribución de grupos.

Anunció además el fortalecimiento del nivel medio superior con la apertura de un nuevo plantel en Reynosa para ampliar la cobertura.

Valdez García reiteró que la instrucción es garantizar espacios para todos los estudiantes y evitar rezagos en el próximo ciclo escolar.