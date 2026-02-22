Modernizan el Planetario de Victoria; reabrirá en marzo

Entra en fase final la rehabilitación eléctrica e iluminación del recinto; tras años sin modernización integral, autoridades prevén abrirlo al público a finales de marzo

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Transforman el Planetario de Victoria y aceleran su regreso. Aunque hoy sus puertas permanecen cerradas, el recinto no está detenido: atraviesa una intervención técnica profunda que busca devolverle funcionalidad, seguridad y una mejor experiencia a sus visitantes.

El emblemático espacio ubicado en el Parque Siglo XXI, dentro del complejo del Museo Tamux, se encuentra en plena remodelación interna. De acuerdo con su director, Carlos Anzures, los trabajos se concentran en la renovación total del sistema eléctrico y de iluminación, áreas que ya requerían una actualización mayor tras varios años sin mantenimiento integral.

“Se logró intervenir todo el sistema eléctrico y todas las luminarias del planetario. Es para brindar un mejor servicio”, explicó el funcionario estatal, al precisar que la inversión está enfocada en el interior del inmueble, por lo que desde el exterior no se perciben cambios visibles.

La rehabilitación implica labores técnicas especializadas debido al tamaño y complejidad de la estructura, lo que obligó a suspender temporalmente las visitas. Sin embargo, la meta no es solo estética; la prioridad es garantizar condiciones óptimas de operación y seguridad antes de reabrir al público.

Anzures reconoció que durante años no se realizó una modernización integral en esta área específica, por lo que la intervención actual representa una actualización clave para su funcionamiento diario. Antes de la reapertura, se llevarán a cabo pruebas técnicas para asegurar que todo opere sin fallas.

“Yo creo que a finales de marzo estaría el planetario abierto”, adelantó, sujeto a que los ensayos resulten satisfactorios.

La expectativa también crece por el entorno. Con la ampliación del bulevar en la zona, el flujo vehicular y la afluencia al Parque Siglo XXI han aumentado, atrayendo visitantes de sectores de la ciudad que antes acudían con menor frecuencia.

La reapertura del planetario no es un detalle menor: se trata de uno de los principales atractivos educativos y recreativos de Ciudad Victoria, un espacio estratégico para la divulgación científica y la convivencia familiar. Tras años de rezago en infraestructura, la apuesta ahora es clara: modernizar para volver a brillar.