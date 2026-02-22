No se suspenden clases en Tamaulipas: SET

A través de un comunicado emitido este 22 de febrero de 2026, la dependencia estatal precisó que mantiene comunicación permanente con autoridades competentes

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) informó que las clases continúan de manera normal en todo el estado y que, hasta el momento, no existe indicación alguna de suspender actividades escolares.

A través de un comunicado emitido este 22 de febrero de 2026, la dependencia estatal precisó que mantiene comunicación permanente con autoridades competentes, así como con directivos de escuelas y oficinas administrativas en las distintas regiones, con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad educativa.

En el documento, la SET reconoció los esfuerzos coordinados del Gobierno del Estado para preservar el orden, la paz y la tranquilidad en Tamaulipas, y reiteró que el bienestar de la ciudadanía es prioridad.

Asimismo, exhortó a estudiantes, docentes, madres y padres de familia a mantenerse informados únicamente por medios oficiales y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar confusión o alarma.

La autoridad educativa señaló que existe un monitoreo constante de la situación y que cualquier medida preventiva se dará a conocer oportunamente a través de los canales institucionales.

Con ello, la Secretaría dejó en claro que el calendario escolar se mantiene sin cambios y que las actividades académicas y administrativas siguen su curso habitual en la entidad.