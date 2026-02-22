Proyectan más granjas acuícolas en Tamaulipas

Buscan elevar producción de ostión y mejorar ingresos de productores; meta para 2026 es alcanzar 120 mil piezas por ciclo anual.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Autoridades estatales proyectan un incremento en el número y capacidad de granjas acuícolas en Tamaulipas, con el objetivo de fortalecer a los productores y mejorar su rentabilidad, principalmente en la producción de ostión.

El subsecretario de Pesca, Jorge Montagner Mendoza, informó que durante 2025 se invirtió en 11 proyectos que, en una primera etapa, permitirán producir 72 mil ostiones bajo estándares sanitarios garantizados, tanto en manejo como en metodología de cultivo.

Explicó que la meta para 2026 es escalar la producción hasta 120 mil piezas por ciclo anual, lo que representaría un avance significativo frente al esquema artesanal que actualmente prevalece en varias zonas del estado y que limita el valor comercial del producto.

En esta fase inicial, la producción estará dirigida al mercado nacional, debido a que algunas áreas aún se encuentran en proceso de evaluación sanitaria. No obstante, la intención a mediano plazo es cumplir con los requisitos necesarios para incursionar en la exportación.

En cuanto a la producción de pescado en granjas, señaló que se mantiene estable, con Tamaulipas destacando en especies como tilapia y bagre. Para este año, se buscará integrar a más productores a proyectos acuícolas mediante apoyos en equipamiento y asistencia técnica especializada.

De cara a la temporada de Cuaresma, aclaró que no necesariamente se incrementa el volumen de producción, pero sí el valor comercial, debido al aumento en la demanda a nivel nacional.

Actualmente, en Tamaulipas se cuenta con alrededor de 6 mil 800 productores registrados en el Registro Nacional de Pesca, además de unos 600 tripulantes dedicados a la pesca de alta mar. La instrucción, subrayó, es enfocar el trabajo operativo en respaldar a pescadores y acuicultores para consolidar una actividad rentable y sostenible en la entidad.