Refuerzan seguridad en Tamaulipas tras bloqueos en Reynosa

El mandatario instruyó acciones a todas las fuerzas de seguridad para restablecer el orden y la tranquilidad entre la población.

Por. Perla Reséndez

VICTORIA, Tam.- Ante los narco bloqueos registrados esta mañana en la zona norte del estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya convocó a reunión extraordinaria a integrantes de la Mesa de Paz.

Durante la reunión de la Mesa de Paz, las instituciones de seguridad dieron a conocer de los hechos de violencia registrados en distintos puntos del país, incluyendo municipios de la zona norte de nuestro estado, donde se presentaron bloqueos en avenidas internas y en carreteras federales.

Estos acontecimientos se dan en un contexto nacional de acciones delictivas que buscan generar desestabilización y afectar la tranquilidad de la población.

En Tamaulipas, se detalló, los incidentes se concentraron principalmente en Reynosa, donde se reportaron obstrucciones con vehículos y objetos incendiados en diversos tramos viales, así como intentos de bloqueos en puntos estratégicos de comunicación.

Elementos de la Guardia Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades federales, desplegaron operativos para restablecer el orden.

De forma paralela, los cuerpos de Bomberos y Protección Civil intervinieron para sofocar incendios y garantizar condiciones seguras en las zonas afectadas.

Cada uno de los puntos fue atendido y despejado sin que se registren personas fallecidas, derivadas de estos hechos.

Villarreal Anaya señaló que los elementos de seguridad permanecen desplegados en todo el territorio tamaulipeco con patrullajes preventivos, presencia estratégica y monitoreo permanente, con el objetivo de garantizar el control de cualquier situación y evitar nuevos eventos de inseguridad.

Pidió a la población mantener la calma, e hizo un llamado a no difundir información no confirmada y atender únicamente los comunicados oficiales. “Evitemos caer en provocaciones o en la reproducción de rumores que buscan desorientar a la población”, agregando que se seguirá actuando para mantener el orden y la seguridad en Tamaulipas.