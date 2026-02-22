Salidas a Reynosa y Matamoros quedan en pausa; pasajeros esperan en la Central de Autobuses de Victoria

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La incertidumbre marcó la tarde de este domingo 22 de febrero de 2026 en la Central de Autobuses de Ciudad Victoria, luego de que choferes y personal operativo informaran sobre la suspensión temporal de corridas hacia Reynosa y Matamoros por motivos de seguridad.

De acuerdo con testimonios recabados en la terminal, algunas unidades que salieron desde otros puntos del estado lograron llegar a la capital tamaulipeca alrededor del mediodía, pero su trayecto hacia la frontera quedó detenido, a la espera de condiciones seguras para continuar el viaje.

Hasta la tarde de este domingo, empresas como Transpais, Grupo Senda y Ómnibus de México no habían emitido comunicados oficiales públicos en sus sitios web o redes sociales anunciando cancelaciones formales de rutas hacia Reynosa. Sin embargo, en taquillas se informó a usuarios sobre pausas en salidas específicas.

La situación ocurre en medio de un escenario crítico en Reynosa, donde se han reportado bloqueos en accesos carreteros y afectaciones a la movilidad, lo que complica el tránsito hacia la frontera. Autoridades estatales han recomendado evitar traslados no esenciales mientras se restablecen condiciones de seguridad en la región.

En la Central de Autobuses de Victoria, pasajeros con destino a Reynosa y Matamoros permanecen en espera de información oficial sobre la reanudación de corridas. Algunos usuarios optaron por reprogramar su viaje, mientras otros decidieron regresar a casa ante la falta de certeza sobre los horarios de salida.

Las líneas de transporte han pedido a los usuarios comunicarse directamente a sus call centers o acudir a taquilla para verificar el estatus de su viaje, ya que la situación evoluciona minuto a minuto y las decisiones operativas dependen de las condiciones en carretera.