Tampico y Madero, sin casos de sarampión

Como parte de las acciones preventivas, se desplegaron brigadas en puntos estratégicos de alta afluencia y llegada de visitantes, además de mantener cercos sanitarios en espacios con gran concentración de personas

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

En Tampico y Ciudad Madero no se ha detectado ningún caso de sarampión, informó Marco Antonio Robles Mejía, director del Distrito de Salud para el Bienestar II.

Aunque no hay contagios confirmados, advirtió que el riesgo es real debido a la intensa movilidad de personas en la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

“Hasta ahorita ningún caso confirmado gracias a Dios. Entendemos que la enfermedad depende de muchas variables. No depende del Sector Salud. En esencia, sí del Sector Salud en gran medida”

El funcionario explicó que la conectividad por vía marítima y aérea incrementa la exposición a enfermedades importadas, por lo que se decidió reforzar la vacunación como medida de blindaje sanitario.

“Tampico – Madero cuentan con vía marítima, aeropuerto, entonces viajan, viajan, viajan de un estado a otro las personas y es un factor inevitable”

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la respuesta ciudadana a la campaña de vacunación ha sido elevada y la meta es alcanzar una cobertura cercana al 95 por ciento, umbral que permite proteger a la población de forma indirecta.

“La inmunidad de rebaño se refiere al mayor porcentaje que podemos tener vacunada porque protegen de manera indirecta a las personas que no pueden vacunarse, por ejemplo las embarazadas en ese periodo”

Como parte de las acciones preventivas, se desplegaron brigadas en puntos estratégicos de alta afluencia y llegada de visitantes, además de mantener cercos sanitarios en espacios con gran concentración de personas.

“Tuvimos una brigada en el Aeropuerto, otra en la Central Camionera, enfrente del palacio municipal de Madero, enfrente del palacio municipal de Tampico”

Finalmente, el director del Distrito de Salud para el Bienestar II reconoció el trabajo del personal médico, de enfermería y administrativo del Sector Salud que participó en la campaña especial contra el sarampión.