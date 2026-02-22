Transpais suspende servicio de manera temporal por seguridad

La suspensión impacta directamente corridas desde Ciudad Victoria hacia destinos del norte del estado

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La empresa de transporte foráneo confirmó la tarde de este domingo 22 de febrero de 2026 la suspensión temporal y preventiva de su servicio, en atención a disposiciones de las autoridades y ante la situación de riesgo que prevalece en la región fronteriza de Tamaulipas.

A través de un comunicado oficial difundido en sus canales digitales, la línea informó: “Atendiendo a las disposiciones de las autoridades correspondientes, suspendemos de manera temporal y preventiva nuestro servicio”. La empresa señaló que la medida responde a su compromiso con la seguridad de los pasajeros.

La suspensión impacta directamente corridas desde Ciudad Victoria hacia destinos del norte del estado, entre ellos y , donde durante este domingo se han registrado bloqueos en diversos accesos carreteros que han complicado la movilidad.

En el mismo mensaje, la compañía precisó que el servicio se reanudará hasta que existan condiciones adecuadas para operar de forma segura. “Continuará así hasta que las condiciones sean adecuadas para reanudar nuestro servicio de forma segura”, indica el posicionamiento fechado este 22 de febrero.

En la Central de Autobuses de Ciudad Victoria, pasajeros permanecen a la espera de información sobre la reprogramación de sus viajes. Algunos usuarios habían reportado desde el mediodía que unidades permanecían detenidas en la capital sin poder continuar su trayecto hacia la frontera.

La empresa agradeció la comprensión de la comunidad y reiteró que trabaja para restablecer operaciones en cuanto la situación lo permita. Autoridades estatales han recomendado evitar traslados no esenciales mientras se normaliza la circulación en la zona norte de Tamaulipas.