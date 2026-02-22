Un 22 de febrero también detuvieron a «El Chapo» Guzmán

El líder del Cartel de Sinaloa también fue detenido un 22 de febrero como parte del operativo de Fuerzas Armadas

MÉXICO.- El 22 de febrero es una fecha clave para detenciones de líderes criminales, tras el reporte de la muerte de «El Mencho», se destacó en redes sociales y otros medios que un día como hoy pero en 2014 detuvieron a Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien actualmente cumple una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad de Estados Unidos.

Este domingo Fuerzas Armadas implementaron un operativo para lograr detener al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes lo que terminó con su muerte tras un enfrentamiento, la de 6 integrantes de la organización y al menos dos detenidos de acuerdo con información preliminar del Gabinete de Seguridad.

Ambos líderes habían estado bajo la mira de autoridades mexicanas y de Estados Unidos por el cargo de tráfico de drogas y delitos contra la salud, en el caso de El Chapo se reportó su última captura previo a su extradición en esta fecha como coincidencia por el día y el tipo de actividad a la que se dedicaban.

