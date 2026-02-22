VIDEO: Influencer aterriza en Guadalajara y se queda atrapado en el avión por el abatimiento de «El Mencho»

GUADALAJARA, MÉXICO.- Rol Jiménez, una de las más importantes influencers de Aguascalientes, reconocido por sus diseño de moda, de conocer a través de las redes sociales que aterrizó en Guadalajara durante uno de los peores momentos que vive el estado de Jalisco, ya que durante las últimas horas se comenzó a reportar una serie de actos violentos.
Lo anterior luego de que las autoridades compartieran con el público que abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. El grupo criminal comenzó a bloquear carreteras y a incendiar automóviles, autobuses o trailers, así como desatar tiroteos.
Influencer vive momento de terror en Guadalajara
Rol Jiménez documento a través de su tiktok oficial que tanto él como su acompañante y todas las personas a bordo del avión tenían que permanecer ahí durante un tiempo indefinido, ya que por el momento no había nadie que pudiera recibirlos con seguridad, Así que estaban mucho más protegidos a bordo.
Una hora después ya conocer que por fin les dejaron bajar, pero durante todo este tiempo vivieron una constante incertidumbre ya que todos tenían acceso a sus redes sociales y pudieron ver lo que estaba pasando fuera del avión y a lo largo de todo el territorio, razón por la que hubo un gran pánico.
De manera personal dio a conocer que tuvo algunos ataques de ansiedad, pero que afortunadamente tuve el acompañamiento necesario para no perder el control arriba del avión. Hasta el momento se desconoce su estado de salud y si fue testigo del tiroteo que se desató en los alrededores del aeropuerto horas más tarde.
@roljimenez Les pedimos una oración, no sabemos el por qué nos tocó estar aqui hoy! 🙏🏽 #guadalajara ♬ sonido original – Rol Jiménez
